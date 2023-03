Ponte sullo Stretto, Salvini pone l’obiettivo: “Prima pietra entro due anni” (Di lunedì 20 marzo 2023) Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier, ha presenziato oggi ad Alessandria in occasione della firma del Protocollo per lo sviluppo del Masterplan relativo all’Hub intermodale di Alessandria e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo terminal che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di Alessandria Smistamento. In ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Matteo, Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier, ha presenziato oggi ad Alessandria in occasione della firma del Protocollo per lo sviluppo del Masterplan relativo all’Hub intermodale di Alessandria e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo terminal che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di Alessandria Smistamento. In ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il commissario europeo agli Affari economici, Paolo #Gentiloni bacchetta l'Italia: 'Si presta più attenzione al Pon… - LegaSalvini : ++ PONTE SULLO STRETTO: L’ITALIA DARÀ LEZIONI AL MONDO ++ - repubblica : Il grande bluff di Salvini sullo Stretto: soldi per le poltrone, non per il Ponte - urania2906 : RT @janavel7: ...nelle aziende pubbliche, a far niente contro inflazione e i salari di merda... Ma riescono benissimo a distogliere l'atten… - puledra1977 : RT @DavideR46325615: Sti ciarlatani con la scusa del Ponte sullo Stretto ridurranno l'Italia in una grande mangiatoia, ma non sarà colpa lo… -