Ponte Morandi, il pm in aula: “A questo ritmo finiremo nel dicembre 2025”. E a febbraio 2026 si prescrivono le prime accuse di omicidio (Di lunedì 20 marzo 2023) “Prima di riprendere l’audizione dei testimoni, mi permetto di segnalare una proiezione. Tenuto conto dei ritmi tenuti finora, e del numero di testi ancora da sentire – oltre che delle sospensioni previste dalla legge – possiamo prevedere il dicembre 2025 come periodo per la conclusione delle udienze. Poche settimane dopo scatterà la prescrizione su alcuni dei reati più gravi“. A dirlo in aula – riferisce Il Secolo XIX – è stato il pubblico ministero Walter Cotugno, titolare (insieme al collega Massimo Terrile) dell’accusa nel processo sulla strage del Ponte Morandi, alla ripresa pomeridiana dell’udienza di lunedì a Genova. Cotugno è intervenuto dopo le proteste degli avvocati degli imputati per l’ipotesi di posticipare la conclusione delle udienze alle 18-18:30, mentre all’inizio del dibattimento il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Prima di riprendere l’audizione dei testimoni, mi permetto di segnalare una proiezione. Tenuto conto dei ritmi tenuti finora, e del numero di testi ancora da sentire – oltre che delle sospensioni previste dalla legge – possiamo prevedere ilcome periodo per la conclusione delle udienze. Poche settimane dopo scatterà la prescrizione su alcuni dei reati più gravi“. A dirlo in– riferisce Il Secolo XIX – è stato il pubblico ministero Walter Cotugno, titolare (insieme al collega Massimo Terrile) dell’accusa nel processo sulla strage del, alla ripresa pomeridiana dell’udienza di lunedì a Genova. Cotugno è intervenuto dopo le proteste degli avvocati degli imputati per l’ipotesi di posticipare la conclusione delle udienze alle 18-18:30, mentre all’inizio del dibattimento il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #PonteMorandi, omessi controlli e manutenzione trascurata hanno causato la morte di 43 persone, il 14 agosto di 5 a… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Ponte Morandi, il pm in aula: “A questo ritmo finiremo nel dicembre 2025”. E a febbraio 2026 si prescrivono le prime a… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, il pm in aula: “A questo ritmo finiremo nel dicembre 2025”. E a febbraio 2026 si prescrivono le prim… - gio_figo : RT @MizStemiz: @LegaSalvini Ne ha già date tante di lezioni, una lunga lista che sicuramente qualcosa sfugge: il #Mose, il ponte #Morandi,… - gio_figo : RT @MakeDavero: @LegaSalvini Dopo il ponte Morandi in tutto il globbo Terracqueo non stanno nella pelle per venire di corsa ad imparare com… -