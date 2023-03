Polygon e Salesforce insieme nel Web3 (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Le piattaforme del settore fintech hanno affrontato il primo trimestre del 2023 con la speranza di lasciarsi alle spalle una lunga crisi. A giudicare dalle tante partnership siglate di recente, sembrerebbero essersi incamminate sulla giusta strada. L’ultima ad aggiungersi alla lista è Polygon, tra i leader del comparto, che ha annunciato di aver siglato un accordo con Salesforce, importante impresa di cloud computing. Il progetto prevede il lancio di una collezione NFT riservata ai clienti più fedeli del network Salesforce. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Le piattaforme del settore fintech hanno affrontato il primo trimestre del 2023 con la speranza di lasciarsi alle spalle una lunga crisi. A giudicare dalle tante partnership siglate di recente, sembrerebbero essersi incamminate sulla giusta strada. L’ultima ad aggiungersi alla lista è, tra i leader del comparto, che ha annunciato di aver siglato un accordo con, importante impresa di cloud computing. Il progetto prevede il lancio di una collezione NFT riservata ai clienti più fedeli del network. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Polygon e Salesforce insieme nel Web3: (Adnkronos) - Le piattaforme del settore fintech hanno affrontato il primo t… - domenicosacchi : 2/ In questo numero: - Analisi Bitcoin e principali altcoins - Arbitrum: arriva l’airdrop di ARB - Credit Suisse sa… - Webeconomiait : 8/ Salesforce, una delle principali aziende di software CRM, ha annunciato una nuova partnership con Polygon per cr… - lacittanews : Un ottimo accordo tra Polygon e Salesforce per il futuro di Matic. Ecco cosa sta succedendo. Sì, è proprio il proge… - lacittanews : Un ottimo accordo tra Polygon e Salesforce per il futuro di Matic. Ecco cosa sta succedendo. Sì, è proprio il proge… -

Polygon: partnership con Salesforce | Sarà integrato nella piattaforma! Criptovaluta.it Bitcoin rompe i 28k e Credit Suisse acquisita da UBS, Polygon con Salesforce Crypto summary, ecco le migliori news che vi siete persi nella settimana appena trascorsa. Crypto News dal 13 al 19 Marzo 2023. Polygon and Salesforce launch NFT-based loyalty program Salesforce, a leading customer relationship management (CRM) software company, has announced a new partnership with Polygon, a popular layer 2 blockchain platform, to create a non-fungible token (NFT) ... Crypto summary, ecco le migliori news che vi siete persi nella settimana appena trascorsa. Crypto News dal 13 al 19 Marzo 2023.Salesforce, a leading customer relationship management (CRM) software company, has announced a new partnership with Polygon, a popular layer 2 blockchain platform, to create a non-fungible token (NFT) ...