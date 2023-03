Polemiche alla prima puntata del Serale di Amici 22: Giulia Pauselli criticata per la sua esibizione (Di lunedì 20 marzo 2023) La prima puntata del Serale di Amici 22 di Maria De Filippi è stata segnata dalle Polemiche a causa delle critiche feroci dei fan del programma rivolte alla ballerina professionista Giulia Pauselli, che si è esibita dopo la nascita del suo figlio lo scorso agosto. Mentre molti fan l’hanno elogiata per il suo ritorno, altri l’hanno criticata per la sua esibizione, definendola in malo modo e non apprezzandola. La risposta di Pauselli non si è fatta attendere, riuscendo a chiudere la polemica con classe. Amici 22, haters contro Giulia Pauselli L’esibizione della ballerina Giulia Paselli ha generato controversie, in ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladeldi22 di Maria De Filippi è stata segnata dallea causa delle critiche feroci dei fan del programma rivolteballerina professionista, che si è esibita dopo la nascita del suo figlio lo scorso agosto. Mentre molti fan l’hanno elogiata per il suo ritorno, altri l’hannoper la sua, definendola in malo modo e non apprezzandola. La risposta dinon si è fatta attendere, riuscendo a chiudere la polemica con classe.22, haters controL’della ballerinaPaselli ha generato controversie, in ...

