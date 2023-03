Poesie dedicate al mare | il 25 marzo la premiazione del concorso “Gaeta perla del Lazio”

(Di lunedì 20 marzo 2023)– Sabato, 252023, alle ore 10, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale di, si terrà ladella IV edizione delinternazionale di poesiadel. Ile la manifestazione sono promossi dal Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio” di Eboli con il patrocinio di ITS – Fondazione Giovanni Caboto di, Comune di, Comune di Ancona, Comune di Pisa, Comune di Amalfi, Comune di Genova, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Noli, Accademia Marina Mercantile Italiana di Genova e d’Amico International Shipping. Su circa 300 partecipanti verranno premiati, a vario titolo, 52 finalisti aderenti alla sezione A (tema libero in italiano e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraMissori : RT @chiccomassetti: 'Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.' Alfonso Gatto, da 'A mio padre' (che rimane… - moricuorerosa : devono tornare le mie poesie dedicate al sole e a shù - Francesca110677 : RT @chiccomassetti: 'Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.' Alfonso Gatto, da 'A mio padre' (che rimane… - lennoxlw : RT @chiccomassetti: 'Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.' Alfonso Gatto, da 'A mio padre' (che rimane… - Papryka5 : RT @chiccomassetti: 'Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.' Alfonso Gatto, da 'A mio padre' (che rimane… -

L'iniziativa si concluderà lunedì 27, nel General Store, il teatro della Scuola Holden, dove lettrici e lettori saliranno sul palco condividendo, in un omaggio corale al poeta dei luoghi per ...La lettura delleverrà accompagnata al flauto da Elena Cecconi . Per conoscere nel dettaglio tutte i dettagli degli eventi proposti e molti altri consultare l' Agenda Manifestazioni . Gli ...Scrivere per guarire Poetessa, artista e performer, autrice della raccolta dimilk and honey ... Quelli della Bandabardò Duecento pagineal gruppo folk rock Bandabardò (nome omaggio a ...

"Poetry, the place to be", a Torino arriva la maratona di poesia TorinoToday

Il 21 marzo il mondo celebra la Giornata della poesia, una data istituita dall’Unesco per celebrare una delle “forme di espressione e identità culturale e linguistica più preziose dell’umanità”. Un ‘t ...Tante le iniziative per la ricorrenza istituita dall'Unesco che si celebra il 21 marzo, nel giorno del compleanno di Alda Merini nata nel 1931 ...