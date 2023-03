POCO F5 5G: svelata la possibile data di lancio, debutto alle porte? (Di lunedì 20 marzo 2023) L’attesissimo POCO F5 5G, smartphone di fascia media, sta facendo il giro in Rete e questo suggerisce che il suo lancio è dietro l’angolo. Pochi giorni fa il produttore cinese ha lanciato in India il POCO X5: adesso si apprende la data di lancio provvisoria del prossimo device che potrebbe essere il 6 aprile nel mercato indiano. Tuttavia, ancora non ci sono notizie da parte di POCO circa il nuovo dispositivo che dovrebbe avere il numero di modello 23013PC751, ma, qualora le indiscrezioni dovessero essere veritiere, si tratterà di una versione dotata di un nuovo processore Snapdragon 7 Gen. 2 di Qualcomm appena annunciato, abbinato fino a 12GB di RAM, con un display AMOLED e con frequenza di aggiornamento di 120Hz ed altro ancora. La data di lancio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) L’attesissimoF5 5G, smartphone di fascia media, sta facendo il giro in Rete e questo suggerisce che il suoè dietro l’angolo. Pochi giorni fa il produttore cinese ha lanciato in India ilX5: adesso si apprende ladiprovvisoria del prossimo device che potrebbe essere il 6 aprile nel mercato indiano. Tuttavia, ancora non ci sono notizie da parte dicirca il nuovo dispositivo che dovrebbe avere il numero di modello 23013PC751, ma, qualora le indiscrezioni dovessero essere veritiere, si tratterà di una versione dotata di un nuovo processore Snapdragon 7 Gen. 2 di Qualcomm appena annunciato, abbinato fino a 12GB di RAM, con un display AMOLED e con frequenza di aggiornamento di 120Hz ed altro ancora. Ladi...

