Pnrr | Gentiloni | “Nessuno ne parla | è problema urgente” Openpolis | governo non ha concluso neanche una delle 12 scadenze di fine marzo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il veroè l’attuazione del: l’avvertimento arriva dal commissario europeo agli affari economici, Paolo, quando ormai mancano meno di due settimane alla prossima scadenza decisiva per l’erogazione dei fondi europei all’Italia. Entro il 31, infatti, ildeve portare a termine gli obiettivi pre-fissati per il primo semestre del 2023: dal rispettodipende l’erogazione della prossima rata da 16 miliardi. E, secondo, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è ancora in alto mare: il nostro Paese infatti non ha ancora completato nessuna12considerate di rilevanza europea (quindi vincolanti per ricevere il finanziamento), tra le quali l’attuazione della ...

... ha aggiuntoche è tornato sulla necessità di portare avanti i vari impegni, anche sul versante delle riforme assunti con il: "non dobbiamo veramente abbassare la guardia" . Punto ...... la realizzazione dei piani di rilancio europei e dele le relative implicazioni per la ... e dal keynote speech di Marco Buti, capo di Gabinetto del Commissario per l'Economia Paolo, per ......energetica e dal, "una questione di estrema attualità e urgenza che non mi sembra abbastanza al centro della nostra attenzione", afferma il commissario Ue all'Economia Paolo, ...

Gentiloni, si guarda a Ponte e flat tax ma priorità è Pnrr Agenzia ANSA

(Teleborsa) - La Comunicazione per la riforma economica dell'Unione Europea presentata dalla Commissione Europea nel novembre 2022, quanto emerso in occasione dell'Ecofin del 14 marzo scorso, la ...