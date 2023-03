Plusvalenze, aperta un’inchiesta sull’asse Juve-Cagliari: cosa rischiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Si avvicina una data importantissia sul fronte delle Plusvalenze fittizie, il riferimento è al secondo filone. Nella prima inchiesta la Juventus è stata punita con 15 punti di penalizzazione, già scontati nella stagione in corso. La squadra di Massimiliano Allegri è stata protagonista di una grande rimonta ed è tornata pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. La situazione rischia, però, di complicarsi ulteriormente. Il 27 marzo è stata fissata la data per l’udienze preliminare dell’inchiesta Prisma. E’ pronta ad arrivare ad un punto di svolta la seconda inchiesta, quella sulla manovra stipendi e sul secondo filone delle Plusvalenze. Poi sarà il turno della discussione sul ricorso della Juventus contro i primi 15 punti di penalizzazione. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaNel mirino sono finite ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) Si avvicina una data importantissia sul fronte dellefittizie, il riferimento è al secondo filone. Nella prima inchiesta lantus è stata punita con 15 punti di penalizzazione, già scontati nella stagione in corso. La squadra di Massimiliano Allegri è stata protagonista di una grande rimonta ed è tornata pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. La situazione rischia, però, di complicarsi ulteriormente. Il 27 marzo è stata fissata la data per l’udienze preliminare dell’inchiesta Prisma. E’ pronta ad arrivare ad un punto di svolta la seconda inchiesta, quella sulla manovra stipendi e sul secondo filone delle. Poi sarà il turno della discussione sul ricorso dellantus contro i primi 15 punti di penalizzazione. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaNel mirino sono finite ...

