PlanetPay365 insieme con il Torino FC | live fino al 25 marzo il concorso “Tag&Win” dedicato ai tifosi granata

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) –, 202023 – Un’iniziativa speciale targataper celebrare la prima stagione di partnership con ilFC. È partita ufficialmente in occasione della partita di ieri contro il Napoli la terza puntata del“Tag&Win”, sviluppato appositamente dalla piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment – gruppo SKS365 per tutti ia sabato 25basterà seguire la pagina Instagram @planetpay servizi, commentare il post con l’hashtag #VinciPlanetPay e taggare due amici per avere la possibilità di vincere in maniera istantanea premi brandizzati del club (dalle magliette ufficiali ai biglietti per le partite) e Gift Card. ...

Lazio che si è dichiarata 'soddisfatta di offrire ai propri tifosi,, uno strumento innovativo ed esclusivo per donare un regalo a tinte biancocelesti'.è il primo ...Lazio che si è dichiarata 'soddisfatta di offrire ai propri tifosi,, uno strumento innovativo ed esclusivo per donare un regalo a tinte biancocelesti'.è il primo ...

PlanetPay365 insieme con il Torino FC: live fino al 25 marzo il ... Adnkronos

I buoni regalo in formato cartaceo saranno disponibili in esclusiva in tutti i Lazio Style della Capitale Un prodotto ad hoc, pensato appositamente per i tifosi per trasmettere la passione biancoceles ...I buoni regalo in formato cartaceo saranno disponibili in esclusiva in tutti i Lazio Style della Capitale. Un prodotto ad hoc, pensato appositamente per i tifosi per trasmettere la ...