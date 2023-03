Pizzo per ogni casa costruita: fermati due uomini del clan di Casalnuovo (Di lunedì 20 marzo 2023) Non solo avrebbero preteso da un imprenditore edile il pagamento di tangenti per ogni appartamento costruito, ma anche l’esecuzione gratuita di lavori in una delle loro abitazioni. Due soggetti sono stati colpiti da un decreto di fermo eseguito, questa mattina, dalla Squadra Mobile di Napoli e il commissariato di Acerra. Pizzo per ogni casa costruita: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Non solo avrebbero preteso da un imprenditore edile il pagamento di tangenti perappartamento costruito, ma anche l’esecuzione gratuita di lavori in una delle loro abitazioni. Due soggetti sono stati colpiti da un decreto di fermo eseguito, questa mattina, dalla Squadra Mobile di Napoli e il commissariato di Acerra.per: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

