Più Europa su IrpiniAmbiente: "Sciopero completamente inutile" (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti"La possibilità di Sciopero per i lavoratori è sacrosanta sempre, ma sulla questione IrpiniAmbiente bisogna dire che si sarebbe potuto tranquillamente evitare poiché completamente inutile. Qualsiasi sia la "fine" della gestione dei rifiuti in Irpinia, agli attuali lavoratori di IrpiniAmbiente saranno garantiti per legge posti di lavoro e salari. Dunque perché uno Sciopero? Cosa, davvero, si potrà ottenere? A nostro avviso soltanto un doppio danno: un'interruzione di pubblico servizio, con tutte le conseguenze negative del caso per cittadini e decoro urbano, ed un'inutile preoccupazione per i lavoratori e le loro famiglie. Questo attaccamento quasi morboso alla gestione pubblica da parte di sindacati e parte (ancora non ben definita) di ...

