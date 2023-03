Piselli e farina | la cena proteica e saporita con solo 60 calorie!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 20 marzo 2023) In cucina non sempre è necessario mettere le piatto un gran numero di ingredienti, magari esotici e difficili da trovare. A volte basta affidarsi alla massima semplicità e il risultato è garantito. Insomma, può capitare che con davvero molto poco si riesca a portare in tavola un piatto che riscuoterà il gradimento di tutta la famiglia. Perché, come si dice, a volte “less is more”. Ma vediamo come. Gli ingredienti Come di diceva sopra, gli ingredienti per questa ricetta sono davvero pochi e semplici, ovvero: 150 gr diprecedentemente cotti 100 gr ditre uova sode schiacciate 1 manciata di prezzemolo sminuzzato qualche cucchiaio di salsa al peperoncino piccante (in alternativa dolce oppure formaggio grattugiato) quanto basta di pepe quanto basta di sale La preparazione La prima cosa è versare lain una ciotola, ...