PISABENEVENTO 2-0 IL TABELLINO DELLA GARA

(Di lunedì 20 marzo 2023) Marcatori: 36? Moreo (P), 78? Tramoni M. (P).PISA Nicolas; Caracciolo (C), Marin, Gliozzi (60? Torregrossa), Touré (49? Beruatto), Nagy, Esteves, Moreo (60? Tramoni M.), Calabresi, Morutan (77? Sibilli), Barba. A disp.: Livieri, Hermannsson, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, De Vitis, Rus, Tramoni L.. All. Luca D’AngeloBENEVENTO Paleari; Acampora, Karic (46? Pettinari), Farias (64? Carfora), Improta (C), Foulon, Nwankwo (64? La Gumina), Schiattarella (72? Koutsoupias), Tosca, Leverbe, Pastina (46? Letizia). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Jureskin, Agnello, Viviani, Veseli. All. Dagoberto CarboneAmmoniti: Pastina (B), Karic (B), Farias (B), Marin (P), Pettinari (B), Nagy (P). Espulsi: Leverbe (B).Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo. Var e Avar: Luca Zufferli ...

Nel finale espulso Leverbe per doppia ammonizione. Squalificato per giallo in diffida Nagy. Infortuni per Touré e Moreo ...La partita Pisa - Benevento di Sabato 18 marzo 2023 in diretta: Moreo sblocca al 35' del primo tempo e raddoppio di Tramoni al 33' della ripresa ...