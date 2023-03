Pirelli presenta il nuovo P Zero Race TLR (Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Pirelli lancia il nuovo P Zero Race TLR, la versione tubeless dell’omonimo copertoncino dedicato alle biciclette da strada. Questo prodotto è stato riprogettato con nuove tecnologie e viene realizzato nel rimodernato e innovativo stabilimento Pirelli di Milano-Bollate. Il tubeless ready di Pirelli è il più veloce dell’intera gamma da strada: una caratteristica richiesta, oltre che dagli amatori, dalle squadre World Tour con cui Pirelli collabora: Trek-Segafredo e AG2R Citroèn; alle quali si è recentemente aggiunta Q36.5 Pro Cycling Team. Frutto di un progetto complesso, che ha coinvolto varie funzioni dell’R&D di Pirelli, oltre alle squadre che lo hanno già testato sul campo, P Zero Race TLR è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –lancia ilTLR, la versione tubeless dell’omonimo copertoncino dedicato alle biciclette da strada. Questo prodotto è stato riprogettato con nuove tecnologie e viene realizzato nel rimodernato e innovativo stabilimentodi Milano-Bollate. Il tubeless ready diè il più veloce dell’intera gamma da strada: una caratteristica richiesta, oltre che dagli amatori, dalle squadre World Tour con cuicollabora: Trek-Segafredo e AG2R Citroèn; alle quali si è recentemente aggiunta Q36.5 Pro Cycling Team. Frutto di un progetto complesso, che ha coinvolto varie funzioni dell’R&D di, oltre alle squadre che lo hanno già testato sul campo, PTLR è ...

