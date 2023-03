Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Piombino, si riparte dal rigassificatore: la nave Golar Tundra arriva in porto e resterà fino al 2026 -

... Ravenna, governata dal centrosinistra, ha accettato senza polemiche il rigassificatore, senza creare dunque grane a un governo del centrodestra;, governata dal centrodestra, ha un sindaco ...Dopo l'intervallo la Juniorcon intensità, con due buone azioni di Saladini, poi la gara ...della Sangiorgese seguita dal doppio impegno casalingo contro Libertas Livorno (sabato 18) e...I biancoblù vincono di misura (0 - 1) in casa dell'Atleticograzie alla rete di Pellegrini ... Dopo due ko consecutivil' Urbino Taccola : ad Uliveto Terme i biancorossi piegano l'...

Piombino, si riparte dal rigassificatore: la nave Golar Tundra arriva in porto e resterà fino al 2026 ilmessaggero.it

Per quanto il prezzo del gas sia calato in modo verticale, una nuova emergenza energetica, con la guerra in Ucraina e l'offensiva russa tutt'ora in corso, è sempre dietro l'angolo. E… Leggi ...«Quando poi arriveranno gli sconti sulle bollette, a quelli che sono andati a manifestare però non dovrebbero darli», scuote la testa un albergatore, il titolare di uno dei pochi hotel che tentano di ...