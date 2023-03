Piombino | rigassificatore in funzione da metà maggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il rigassificatore Golar Tundra è arrivato a Piombino. Con i suoi 5 miliardi di metri cubi di gas annui, è un’infra… - DantiNicola : La nave rigassificatore arriva finalmente a #Piombino. Un'infrastruttura fondamentale voluta fortemente da Draghi.… - Piu_Europa : Nave Golar Tundra con impianto #rigassificatore, è giunta oggi a #Piombino: ridurrà di un sesto le importazioni di… - Roberto02248702 : RT @Piu_Europa: Nave Golar Tundra con impianto #rigassificatore, è giunta oggi a #Piombino: ridurrà di un sesto le importazioni di gas natu… - Stupormundi66 : RT @Piu_Europa: Nave Golar Tundra con impianto #rigassificatore, è giunta oggi a #Piombino: ridurrà di un sesto le importazioni di gas natu… -

Lo ha detto durante un punto stampa sull'arrivo delal porto diil presidente della Regione Toscana e commissario straordinario del Governo per il, Eugenio ...La nave rigassificatice di Snam è arrivata nel porto didove resterà per 3 anni durante i quali sarà in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Grazie al'Italia sarà indipendente dalla Russia", ha detto il presidente della Toscana Giani. Ma i comitati che da sempre protestano contro l'operazioni sono preoccupati. Francesca Marino del ...Ridotti i consumi di gas Come sottolineato dal presidente Giani, grazie aldie alle politiche energetiche attuate dal Governo italiano, il Paese sarà sempre più ...

Rigassificatori, con la nave di Piombino 5 miliardi di metri cubi di gas in più: la mappa degli impianti in... Corriere della Sera

Piombino, 20 mar. (askanews) - La nave rigassificatice di Snam è arrivata nel porto di Piombino dove resterà per 3 anni durante i quali sarà in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. ...Con queste parole il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, commenta l’arrivo della nave rigassificatore nel porto della sua città. «Mi rivolgo in particolare ai miei concittadini – dice – nel ...