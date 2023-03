Piombino: nave rigassificatrice Golar Tundra è entrata nel porto. Giani: “Ci rende liberi dalle forniture russe” (Di lunedì 20 marzo 2023) E' entrata nel porto di Piombino, poco dopo le 23 di stanotte, 19 marzo 2023, la nave rigassificatrice Golar Tundra, trainata dai rimorchiatori e a velocità ridotta. Sono in corso le operazioni di attracco alla banchina est della darsena nord Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 marzo 2023) E'neldi, poco dopo le 23 di stanotte, 19 marzo 2023, la, trainata dai rimorchiatori e a velocità ridotta. Sono in corso le operazioni di attracco alla banchina est della darsena nord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : La nave rigassificatore arriva finalmente a #Piombino. Un'infrastruttura fondamentale voluta fortemente da Draghi.… - ultimora_pol : Piombino, arrivata la nave rigassificatrice. Eugenio #Giani (Presidente Toscana): 'Questa opera ci rende indipenden… - AnsaToscana : La nave Golar Tundra entra nel porto di Piombino. Trainata dai rimorchiatori e a velocità ridotta #ANSA - MonicaBergamas9 : Manifestazioni di protesta per l'entrata nel porto di Piombino della nave rigassificatrice della Snam, Golar Tundra… - rosydandrea1 : RT @valy_s: In arrivo a #Piombino la #GolarTundra, nave rigassificatrice noleggiata da SNAM per permetterci di utilizzare il COSTOSO ed INQ… -