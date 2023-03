Piombino, la nave rigassificatore Golar Tundra è in porto (Di lunedì 20 marzo 2023) Piombino rigassificatore. La nave rigassificatrice Golar Tundra è arrivata al porto di Piombino dopo 26 giorni di navigazione. E’ stata acquistata da Snam per 350 milioni di dollari ed è approdata intorno alle 23 trainata dai rimorchiatori: sarà ormeggiata nella banchina est. Prima di essere totalmente in funzione però dovrà passare del tempo, probabilmente la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023). Larigassificatriceè arrivata aldidopo 26 giorni di navigazione. E’ stata acquistata da Snam per 350 milioni di dollari ed è approdata intorno alle 23 trainata dai rimorchiatori: sarà ormeggiata nella banchina est. Prima di essere totalmente in funzione però dovrà passare del tempo, probabilmente la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : La nave rigassificatore arriva finalmente a #Piombino. Un'infrastruttura fondamentale voluta fortemente da Draghi.… - guardiacostiera : Nave Corsi #GuardiaCostiera è stata impegnata nel monitoraggio della nave G.N.L. “GOLAR TUNDRA” diretta a #Piombino… - ultimora_pol : Piombino, arrivata la nave rigassificatrice. Eugenio #Giani (Presidente Toscana): 'Questa opera ci rende indipenden… - CapitanHarlok6 : RT @MonicaBergamas9: Manifestazioni di protesta per l'entrata nel porto di Piombino della nave rigassificatrice della Snam, Golar Tundra, c… - nicolettazane11 : RT @valy_s: In arrivo a #Piombino la #GolarTundra, nave rigassificatrice noleggiata da SNAM per permetterci di utilizzare il COSTOSO ed INQ… -