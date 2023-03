Piombino | concluse le operazioni di ormeggio della nave rigassificatrice Giani | «L’Italia deve ringraziarci» – Il video

(Di lunedì 20 marzo 2023) Cinque miliardi di metri cubi di gas l’anno. È questa la capacitàGolar Tundra, laacquistata da Snam e arrivata nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo nel porto di. «Laè ormeggiata. A questo punto ledi inserimento all’internobanchina sono completate. Devo dire che la prima sensazione è che sembra fatta apposta la banchina per questae questa darà ai cittadini italiani e ai cittadini toscani, oltre ai cittadini di, il respiro di cinque miliardi di metri cubi di gas». A parlare è Eugenio, presidenteRegione Toscana, che ha seguito dal molo le fasi di. In diversi ...

A margine della presentazione del bilancio di metà mandato, la mattina del 20 marzo, il presidente della Regione - che è anche il commissario straordinario per il rigassificatore di- ha ...Incidente ieri sera per un traghetto della linea- Portoferraio che, a causa di un guasto tecnico in fase di ormeggio, è andato a sbattere ...e le operazioni di sbarco si sonosenza ...Un traghetto della linea- Portoferraio nella tarda serata di domenica 29 gennaio ha sbattuto contro il molo del ...Le operazioni di sbarco sono state effettuate regolarmente e si sono...

Piombino, concluse le operazioni di ormeggio della nave ... Open

Gas: la Golar Tundra è arrivata Piombino, per i prossimi tre anni contribuirà al 13% del fabbisogno energetico nazionale con la gemella di Ravenna.Snam (Teleborsa) -è entrata ieri seratrainata da quattro rimorchiatori, che l'hanno guidata sino all'ormeggio presso la, dopo una osta di quattro ore nel Golfo di Follonica. La nave, che serve per la ...