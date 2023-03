Pioggia e acquazzoni per l’equinozio di primavera | ma poi cambia tutto

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sarà un inizio di settimana a tratti piovoso ma poi torna in cattedra l'anticiclone africano: ecco quanto durerà, le temperature previste e la tendenza per la fine del mese

Meteo Napoli:in arrivo ad inizio settimana Avvio di settimana che vedrà la Campania con ... con conseguente miglioramento delle condizioni meteo , salvo residuisui settori ...In serata nuvolosità in ulteriore aumento con piogge esparsi, più asciutto tra Abruzzo e Basso Lazio. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti ...Oltre a riportare qualchenei prossimi giorni, piloterà verso il Mediterraneo centrale ... Il deposito secco (per gravità) ed umido laddove vi saranno occasionali, determineranno una ...

Pioggia e acquazzoni per l'equinozio di primavera: ma poi cambia ... ilGiornale.it

Meteo - Piogge e temporali in Italia per il transito di una goccia fredda, ma l'alta pressione porterà stabilità e clima mite da metà settimana ...SITUAZIONE. La giornata di lunedì si aprirà con delle piogge e dei temporali sulle regioni centrali e in forma residua anche al Nord tra l’Emilia Romagna e il basso Veneto. I fenomeni potranno risulta ...