Pio D’Antini | terribile lutto per il comico pugliese | “Hai smesso di soffrire”

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 20 marzo 2023)per Pio: illo ha annunciato sui social lasciando tutti senza parole. Sono giorni molto particolari per il duoPio e Amedeo. I due sono stati ospiti dell’ultima puntata di Verissimo e sono stati presenti anche ad Amici, nella prima puntata del serale, dove hanno presentato la seconda edizione del loro show ‘Felicissima Sera’. Pio e Amedeo, gravissimioper: parole da brividi (Grantennis Toscana) Fonte: Instagram @pioeamedeo83Dal 24 marzo, infatti, tornerà in prima serata il programma dei due comici più irriverenti della televisione, con tanti ospiti e siparietti imperdibili. Non solo, il programma avrà una novità attesissima dal pubblico, perché da quest’anno si ...