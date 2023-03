Pietro Mennea, il docufilm di Luca Di Bella: tra storia sportiva, vita e curiosità, da Barletta a Formia (Di lunedì 20 marzo 2023) Formia – C’è molto di Formia – e non poteva essere diversamente – in un bellissimo e raffinato docufilm (https://www.raiplay.it/programmi/machiseiMennea) che, scritto e diretto dal collega di Rai Sport Luca Di Bella, commemora come non avrebbe potuto il decennale della prematura scomparsa di Pietro Mennea. Era il 21 marzo 2013 quando la Freccia del Sud, L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 20 marzo 2023)– C’è molto di– e non poteva essere diversamente – in un bellissimo e raffinato(https://www.raiplay.it/programmi/machisei) che, scritto e diretto dal collega di Rai SportDi, commemora come non avrebbe potuto il decennale della prematura scomparsa di. Era il 21 marzo 2013 quando la Freccia del Sud, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Quando l'Italia correva come Pietro Mennea - infotemporeale : Pietro Mennea, il docufilm di Luca Di Bella: tra storia sportiva, vita e curiosità, da Barletta a Formia - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Quando l'Italia correva come Pietro Mennea - blogfp : RT @Avvenire_Nei: Quando l'Italia correva come Pietro Mennea - LucaMurgianu : RT @Avvenire_Nei: Quando l'Italia correva come Pietro Mennea -