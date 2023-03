Piccola e irregolare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @Cron_Silenzio: #UGCA_307 è sospeso su uno sfondo irregolare di galassie lontane in questa immagine di #Hubble. La piccola galassia è co… - Cron_Silenzio : #UGCA_307 è sospeso su uno sfondo irregolare di galassie lontane in questa immagine di #Hubble. La piccola galassia… -

... nel nostro paese, hanno criminalizzato l'immigrazione "" inventando un reato, quello di ... che colpiscono una nonparte di umanità sofferente, in cammino per fuggire persecuzioni, ...Nella notte nuvolositàin transito su tutti i settori, con maggiori addensamenti sull'... con il modello americano GFS che mostra unagoccia fredda in quota la quale porterebbe ...Al pomeriggio ancora nuvolositàsulla Sardegna ma con tempo asciutto, cieli soleggiati ... CONTINUA A LEGGERE Qualche disturbo in vista della prossima settimana,goccia fredda per il ...