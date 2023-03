Piazza Affari ecco i dividendi anti crisi (Di lunedì 20 marzo 2023) Agli investitori, nei prossimi tre mesi, dovrebbero essere versati in totale circa 25 miliardi di euro che, tradotti in rendimento effettivo, dovrebbe portare mediamente a un lusinghiero 4,6% Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Agli investitori, nei prossimi tre mesi, dovrebbero essere versati in totale circa 25 miliardi di euro che, tradotti in rendimento effettivo, dovrebbe portare mediamente a un lusinghiero 4,6%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il titolo Ubs crolla dopo il salvataggio di Credit Suisse. Piazza Affari in profondo rosso, lo spread oltre 200 - MediasetTgcom24 : Crac banche Usa - E' panic selling nelle borse, pioggia di sospensioni a Piazza Affari #13marzo - TgLa7 : -4,34% per Piazza Affari, raffica di sospensioni. Nonostante le misure delle autorità americane per far fronte al f… - codeghino10 : RT @Corriere: Borse subito in calo, Piazza Affari in rosso: i salvataggi bancari non convincono i mercati - infoiteconomia : Credit Suisse, il salvataggio non basta: Piazza Affari, segni drammatici -