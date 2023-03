Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione e formazione sulle competenze di base: iscrizioni dei docenti del primo ciclo. Scadono il 20 marzo 2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) Nell’ambito del “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione – formazione sulle competenze di base” (codice progetto: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1), l’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) ricorda che dal 14 al 20 marzo rimarranno aperte le iscrizioni per i docenti della scuola primaria di italiano, inglese e matematica (in realtà, dunque, per quasi tutti, stante la circostanza che i docenti della Primaria insegnano quasi tutte le discipline) in servizio presso gli Istituti Comprensivi di alcune regioni in particolare, nella fattispecie, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Nell’ambito del “per ladeiindi” (codice progetto: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1), l’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa) ricorda che dal 14 al 20rimarranno aperte leper idella scuola primaria di italiano, inglese e matematica (in realtà, dunque, per quasi tutti, stante la circostanza che idella Primaria insegnano quasi tutte le discipline) in servizio presso gli Istituti Comprensivi di alcune regioni in particolare, nella fattispecie, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ...

