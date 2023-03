Philip Morris Italia e il ministero dell'Agricoltura: nuovo accordo 2023-2027 a sostegno della filiera tabacchicola italiana (Di lunedì 20 marzo 2023) Philip Morris Italia investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni (2023-2027) per la filiera agricola del tabacco in Italia, impegnandosi ad acquistare ogni anno fino a 21.000 tonnellate di tabacco greggio. Si tratta del più alto investimento da parte di un'azienda privata sulla tabacchicoltura Italiana. L'accordo giunto al suo quarto rinnovo pluriennale, a partire dal 2011, è il primo esempio di un modello di integrazione verticale in questo settore e rappresenta un caso di successo a livello nazionale, europeo ed internazionale. Gli investimenti agricoli di Philip Morris Italia rappresentano una componente essenziale di una filiera integrata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023)investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni () per laagricola del tabacco in, impegnandosi ad acquistare ogni anno fino a 21.000 tonnellate di tabacco greggio. Si tratta del più alto investimento da parte di un'azienda privata sulla tabacchicolturana. L'giunto al suo quarto rinnovo pluriennale, a partire dal 2011, è il primo esempio di un moo di integrazione verticale in questo settore e rappresenta un caso di successo a livello nazionale, europeo ed internazionale. Gli investimenti agricoli dirappresentano una componente essenziale di unaintegrata ...

