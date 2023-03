Philip Morris | investimento da 500 mln per la filiera del tabacco

(Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –Italia investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni (2023-2027) per laagricola delin Italia, impegnandosi ad acquistare ogni anno fino a 21.000 tonnellate digreggio. L'accordo trae il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato siglato questa mattina al Masaf. “Oggi è una giornata importante per laagricola delin Italia – ha detto Marco Hannappel, presidente dell'area Europa sud-occidentale diInternational -.Italia e il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un ...

... risorse che si aggiungono ai due miliardi che, come, abbiamo già investito nell'agricoltura italiana a partire dai primi anni Duemila'. Lo ha detto Marco Hannappel, presidente dell'...Roma, 20 mar. - "Oggi è una giornata importante per la filiera agricola del tabacco in Italia.Italia e il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sottoscrivono un nuovo accordo " il quarto rinnovo pluriennale, in continuità con gli accordi ...Roma, 20 mar. - 'E' un accordo importante per l'Intera filiera del tabacco e ringraziamoper la disponibilità a trovare l'intesa. Questo accordo non nasce oggi ma è il frutto di un articolato percorso che dura da tempo su tutto il territorio e che permette di tutelare il ...

Hannappel (Philip Morris): 'Quarto rinnovo accordi con Masaf per acquisto tabacco italiano' Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – Philip Morris Italia investirà fino a 500 milioni di euro in cinque anni (2023-2027) per la filiera agricola del tabacco in Italia, impegnandosi ad acquistare ogni anno fino a ...“L’intesa siglata oggi al Masaf prevede investimenti fino a 500 milioni di euro per i prossimi cinque anni – dal 2023 al 2027 in linea con la nuova Politica Agricola Comune (Pac) -, risorse che si agg ...