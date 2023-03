Perde la memoria dopo l’anestesia rivede il fidanzato e si innamora di nuovo (Di lunedì 20 marzo 2023) Una storia diventata virale sul web, in particolare su TikTok. Si tratta di una ragazza sottoposta ad anestesia che dopo essersi svegliata ha perso la memoria ma si è innamorata nuovamente del fidanzato. Lo ha dimostrato l’utente di TikTok @mikefajardo , condividendo la reazione di una ragazza dopo aver subito un intervento chirurgico e essersi svegliata dall’anestesia con una piccola perdita temporanea della memoria a breve termine che non le consentiva di riconoscere il suo partner. “Hai un aspetto strano… ma sei bello”, dice la giovane paziente al ragazzo che si sta prendendo cura di lei in ospedale senza sapere che in realtà è il suo fidanzato. La giovane donna lo fissa e gli accarezza il viso, ma anche se stanno insieme da due anni, non riesce a ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Una storia diventata virale sul web, in particolare su TikTok. Si tratta di una ragazza sottoposta ad anestesia cheessersi svegliata ha perso lama si èta nuovamente del. Lo ha dimostrato l’utente di TikTok @mikefajardo , condividendo la reazione di una ragazzaaver subito un intervento chirurgico e essersi svegliata dalcon una piccola perdita temporanea dellaa breve termine che non le consentiva di riconoscere il suo partner. “Hai un aspetto strano… ma sei bello”, dice la giovane paziente al ragazzo che si sta prendendo cura di lei in ospedale senza sapere che in realtà è il suo. La giovane donna lo fissa e gli accarezza il viso, ma anche se stanno insieme da due anni, non riesce a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alshorrorshow : questo sa tutta la schedule a memoria e se ne sta zitto zitto per i fatti suoi ad amarlo in silenzio e con calma e… - leggoit : Perde la memoria dopo l'#anestesia ma si innamora di nuovo del fidanzato: «Sei bello, mi piaci». Il video del colpo… - Gianmarco10G : @dellimellow @casarbasurfing Ma che è? Un flusso di coscienza di joyciana memoria? Lascia perde compà, stai ancora stordito... - Brando66859060 : @brunomarzani Lassa perde, Davide e Antonino si sono comportati anche peggio, altroché, avete la memoria corta, ma… - 2309mail : @PresMoratti Serve una cura di fosforo per chi perde spesso la memoria -