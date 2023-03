Perchè Zaccagni è stato escluso dall’Italia? (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ diventato l’eroe dell’ultimo derby capitolino giocato, ma Mattia Zaccagni è stato escluso dall’Italia di Roberto Mancini. Una situazione che, in molti, non hanno digerito e si stanno chiedendo il perché di questa scelta. Il ct degli azzurri, infatti, come sempre ha stupito non poche persone con le sue convocazioni, chiamando giocatori poco conosciuti o ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ diventato l’eroe dell’ultimo derby capitolino giocato, ma Mattiadi Roberto Mancini. Una situazione che, in molti, non hanno digerito e si stanno chiedendo il perché di questa scelta. Il ct degli azzurri, infatti, come sempre ha stupito non poche persone con le sue convocazioni, chiamando giocatori poco conosciuti o ... TAG24.

Chi è Simone Pafundi, per Mancini 'prima lui e poi gli altri' nella sua Italia ' Zaccagni sta facendo un ottimo campionato, non c'è nessuna motivazione particolare, la Nazionale è aperta a tutti e se continua così ci saranno altre occasioni'. Simone Pafundi è nato Monfalcone il ... Verso il match con l'Inghilterra, Mancini: "Nessuna rinascita del calcio italiano" Perché lui sì e non Zaccagni "Ho sempre detto - ha proseguito Mancini - che le porte della Nazionale sono aperte a tutti". Zaniolo e Kean talenti che si stanno disperdendo "Zaniolo ha ripreso da ... Mancini "Italia - Inghilterra è diventata una classica" ... Mancini chiarisce anche qualche sua scelta: "La mancata convocazione di Zaccagni E' venuto con ... Zaniolo Non è stato chiamato perchè ha ricominciato da poco e non ha giocato gare intere. Se continua ...