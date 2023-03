Perché l’equinozio di primavera è oggi 20 marzo e non domani (Di lunedì 20 marzo 2023) Da sempre e per reminiscenze scolastiche, quasi chiunque colloca l’equinozio di primavera nel giorno 21 marzo. Tuttavia, oramai da anni, assistiamo all’anticipo dell’importante momento di un giorno. Esistono dei motivi scientifici (e non solo quelli) responsabili di questo fenomeno e non mancheranno di essere portati a conoscenza dei nostri lettori. Cos’è l’equinozio di primavera Durante l’equinozio di marzo che introduce la stagione della primavera nell’emisfero boreale, il sole è allo Zenit dell’equatore: ciò significa che i suoi raggi cadono perpendicolari rispetto all’asse di rotazione della Terra e il giorno e la notte hanno la stessa durata. Da questo momento, per noi, le giornate cominceranno ad allungarsi, nell’emisfero australe si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Da sempre e per reminiscenze scolastiche, quasi chiunque collocadinel giorno 21. Tuttavia, oramai da anni, assistiamo all’anticipo dell’importante momento di un giorno. Esistono dei motivi scientifici (e non solo quelli) responsabili di questo fenomeno e non mancheranno di essere portati a conoscenza dei nostri lettori. Cos’èdiDurantediche introduce la stagione dellanell’emisfero boreale, il sole è allo Zenit dell’equatore: ciò significa che i suoi raggi cadono perpendicolari rispetto all’asse di rotazione della Terra e il giorno e la notte hanno la stessa durata. Da questo momento, per noi, le giornate cominceranno ad allungarsi, nell’emisfero australe si ...

