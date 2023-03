Perché la Cremonese ha giocato con la maglia senza sponsor, e non è l'unica (Di lunedì 20 marzo 2023) La Cremonese ha pareggiato sabato in casa del Monza, un risultato che non fa notizia, eppure della partita si è parlato non poco. A solleticare la curiosità su un match piuttosto anonimo, la decisione della squadra allenata da Davide Ballardini (che sta lottando per non retrocedere in Serie B) di scendere in campo con le maglie senza sponsor. Non solo. Sulle casacche dei calciatori grigiorossi non c’erano nemmeno stampati i cognomi, abitudine ormai consolidata da anni. Niente loghi, quindi, né altre patch tanto sfruttati dalle società di calcio per alzare gli introiti dovuti al merchandising. Ma Perché? A rispondere è la storia della società. La Cremonese, infatti, è stata fondata nel 1903, ben 120 anni fa. E proprio sabato la squadra ha deciso di omaggiare la ricorrenza optando per una divisa davvero ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Laha pareggiato sabato in casa del Monza, un risultato che non fa notizia, eppure della partita si è parlato non poco. A solleticare la curiosità su un match piuttosto anonimo, la decisione della squadra allenata da Davide Ballardini (che sta lottando per non retrocedere in Serie B) di scendere in campo con le maglie. Non solo. Sulle casacche dei calciatori grigiorossi non c’erano nemmeno stampati i cognomi, abitudine ormai consolidata da anni. Niente loghi, quindi, né altre patch tanto sfruttati dalle società di calcio per alzare gli introiti dovuti al merchandising. Ma? A rispondere è la storia della società. La, infatti, è stata fondata nel 1903, ben 120 anni fa. E proprio sabato la squadra ha deciso di omaggiare la ricorrenza optando per una divisa davvero ...

