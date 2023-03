Perché D’Ambrosio e Paredes sono stati espulsi nel finale di Inter-Juventus? Ecco cos’è successo (Di lunedì 20 marzo 2023) Perché D’Ambrosio e Paredes sono stati espulsi nel finale di Inter-Juventus? Dopo il fischio finale della gara di San Siro, terminata 1-0 per i bianconeri, si è accesa una rissa in campo. Andiamo a chiarire cosa è successo. Perché D’Ambrosio e Paredes sono stati espulsi? Tutto parte da una rimessa laterale sulla fascia destra dell’attacco ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023)neldi? Dopo il fischiodella gara di San Siro, terminata 1-0 per i bianconeri, si è accesa una rissa in campo. Andiamo a chiarire cosa è? Tutto parte da una rimessa laterale sulla fascia destra dell’attacco ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideChiabrera : RT @Tirna_98: 'Attenzione perché si è accesa una rissa in mezzo al campo tra D'Ambrosio e Paredes, andiamo a vedere' - calabro_sofia : @Gugio7 @marifcinter Perché non smette mai di urlare come se questo servisse a qualcosa di diverso dal farlo ammoni… - siimo___ : RT @smgii1908: D'Ambrosio ala sinistra perché la proprietà non ha fatto mai mancare nulla. Marotta stasera ti devono fischiare le orecchie… - wesandkiedis : RT @smgii1908: D'Ambrosio ala sinistra perché la proprietà non ha fatto mai mancare nulla. Marotta stasera ti devono fischiare le orecchie… - VinceTheI : RT @smgii1908: D'Ambrosio ala sinistra perché la proprietà non ha fatto mai mancare nulla. Marotta stasera ti devono fischiare le orecchie… -