Per un partito nuovo, libero da spocchie e presunte superiorità (Di lunedì 20 marzo 2023) Stando alle dichiarazioni dei leader, sembra proprio che si proceda, e piuttosto speditamente, verso il cosiddetto partito unico del terzo polo. Nelle intenzioni di Matteo Renzi e Carlo Calenda, i soggetti promotori dovrebbero estendersi oltre i confini di Italia Viva e Azione e coinvolgere anche Lde, l’associazione libdem fondata da Giuseppe Benedetto, Alessandro De Nicola, Oscar Giannino e Sandro Gozi, e anche a Più Europa che però quasi certamente declinerà l’invito. L’idea è di mettersi subito al lavoro, alla stesura del manifesto costitutivo. Il mio auspicio è che il manifesto racconti un’idea di partito con un linguaggio comprensibile, inequivocabile, semplice, lontano dalle etichette e dagli stereotipi novecenteschi. Penso infatti che questo partito unico, prima che unico debba essere soprattutto nuovo. Cosa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) Stando alle dichiarazioni dei leader, sembra proprio che si proceda, e piuttosto speditamente, verso il cosiddettounico del terzo polo. Nelle intenzioni di Matteo Renzi e Carlo Calenda, i soggetti promotori dovrebbero estendersi oltre i confini di Italia Viva e Azione e coinvolgere anche Lde, l’associazione libdem fondata da Giuseppe Benedetto, Alessandro De Nicola, Oscar Giannino e Sandro Gozi, e anche a Più Europa che però quasi certamente declinerà l’invito. L’idea è di mettersi subito al lavoro, alla stesura del manifesto costitutivo. Il mio auspicio è che il manifesto racconti un’idea dicon un linguaggio comprensibile, inequivocabile, semplice, lontano dalle etichette e dagli stereotipi novecenteschi. Penso infatti che questounico, prima che unico debba essere soprattutto. Cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Milan, sindrome influenzale per #TheoHernandez che non è partito per Udine - ivanscalfarotto : Portare l'Italia nel gruppo di testa dell'Europa significa necessariamente schierarsi per la piena uguaglianza dell… - nonleggerlo : 24 ore con #Fdi, primo partito italiano: - “Consigliera molestata a Venezia: approvata la censura per Joe Formaggi… - Lucaarggh : RT @Uni91070952: Chi è il Procuratore della Corte Penale Internazionale che ha emesso il 'mandato di arresto' per Vladimir Putin? E' Karim… - laruz14 : RT @Uni91070952: Chi è il Procuratore della Corte Penale Internazionale che ha emesso il 'mandato di arresto' per Vladimir Putin? E' Karim… -