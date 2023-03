“Per favore, basta”. UeD, Maria De Filippi non regge e ‘crolla’ in studio: tutta ‘colpa’ sua (Di lunedì 20 marzo 2023) Uomini e Donne, Maria De Filippi senza freni. Così di sicuro non l’aveta mai vista. La conduttrice e signora della tv, regina degli ascolti coi suoi amatissimi programmi, si è lasciata andare ad un gesto davvero insolito nell’ultima puntata del popolare dating show. A provocarlo è stata una battuta di Tina Cipollari, come sempre senza peli sulla lingua e particolarmente quando di mezzo c’è Gemma Galgani. Nella puntata si sta parlando della frequentazione di Gemma con il cavaliere Silvio, che, a dirla tutta, di cavalleresco non è che abbia poi molto. L’uomo, infatti, continua a tempestare la ‘povera’ Gemma di battute – e a volte pure gesti – volgari e comunque ritenuti inappropriati dalla dama. La frequentazione prosegue, ma il clima non è dei migliori. Poi, quando in studio interviene l’opinionista succede il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Uomini e Donne,Desenza freni. Così di sicuro non l’aveta mai vista. La conduttrice e signora della tv, regina degli ascolti coi suoi amatissimi programmi, si è lasciata andare ad un gesto davvero insolito nell’ultima puntata del popolare dating show. A provocarlo è stata una battuta di Tina Cipollari, come sempre senza peli sulla lingua e particolarmente quando di mezzo c’è Gemma Galgani. Nella puntata si sta parlando della frequentazione di Gemma con il cavaliere Silvio, che, a dirla, di cavalleresco non è che abbia poi molto. L’uomo, infatti, continua a tempestare la ‘povera’ Gemma di battute – e a volte pure gesti – volgari e comunque ritenuti inappropriati dalla dama. La frequentazione prosegue, ma il clima non è dei migliori. Poi, quando ininterviene l’opinionista succede il ...

