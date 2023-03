Pd | sul salario minimo sarà battaglia serrata | “È una sfida comune”

(Di lunedì 20 marzo 2023) In Commissione alla Camera dei Deputati è pronto ad approdare la proposta di legge sulcon le proposte di con le proposte Laus, Serracchiani e Orlando. Il Pd, su questa legge, intende giocarsi gran parte della sua ambizione politica immediata. Uno dei proponenti, l’ex Ministro del Lavoro Orlando, commenta in questo modo: il ... TAG24.

... il pressing del Partito Democratico cresce man mano che si avvicina l'inizio della discussione delle proposte di leggeminimo, in Commissione alla Camera. Domani è previsto il primo ...Un giovane che si laurea, che magari fa un master, non ha come obiettivo ilminimo, ma ... ma piuttosto di creare opportunitàterritorio e fare in modo che la scelta di rimanere nella ...'Sì, ma con riserva'. È ancora questa la posizione del segretario della Cgil, Maurizio Landini ,minimo. Mentre la segretaria del Pd, Elly Schlein parla dell'urgenza di introdurre una soglia minima diuguale per tutti, così come indicato dalla risoluzione del Parlamento ...

Salario, i rischi della paga minima: più nero, stipendi al ribasso, e meno garanzie sul lavoro ilgazzettino.it

La proposta di legge di Orlando sul salario minimo prevede che la retribuzione proporzionata e sufficiente sia quella prevista dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più ...Da un lato il segretario della Cgil chiede di vincolare gli stipendi alla contrattazione, dall’altro è costretto ad avviare una class action sui contratti ...