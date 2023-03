**Pd: Schlein sente Bonaccini, nuovi capigruppo in settimana** (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Elly Schlein oggi ha chiamato Stefano Bonaccini per fare il punto su assetti interni e capigruppo. Un confronto per dare seguito all'impegno, emerso nell'assemblea dem del 12 marzo, ad una collaborazione verso una gestione unitaria del Pd. Questo il segno che dovrebbe caratterizzare la nuova segreteria. Ma prima potrebbe sbloccarsi il 'capitolo' capigruppo. Dalle parti della segretaria e del presidente Pd, al momento, non trapela molto oltre al contatto oggi tra i due. Ma, secondo fonti parlamentari del Pd, la giornata di mercoledì potrebbe essere quella giusta per definire il quadro sui vertici dei gruppi. La voce che circola tra i parlamentari è che l'intezione sarebbe quella di affidare entrambe le presidenze, sia a Camera che a Senato, a personalità vicine alla segretaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Ellyoggi ha chiamato Stefanoper fare il punto su assetti interni e. Un confronto per dare seguito all'impegno, emerso nell'assemblea dem del 12 marzo, ad una collaborazione verso una gestione unitaria del Pd. Questo il segno che dovrebbe caratterizzare la nuova segreteria. Ma prima potrebbe sbloccarsi il 'capitolo'. Dalle parti della segretaria e del presidente Pd, al momento, non trapela molto oltre al contatto oggi tra i due. Ma, secondo fonti parlamentari del Pd, la giornata di mercoledì potrebbe essere quella giusta per definire il quadro sui vertici dei gruppi. La voce che circola tra i parlamentari è che l'intezione sarebbe quella di affidare entrambe le presidenze, sia a Camera che a Senato, a personalità vicine alla segretaria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : La Schlein, Sala e il nuovo PD a trazione arcobaleno devono rassegnarsi: i bambini non sono una merce e nessuno ha… - La7tv : #lariachetira PD in piazza, Romano Prodi: 'La piazza è importante ma guai alla piazza sola, la politica si fa con l… - GiovaQuez : Conte: 'Sulle armi all'Ucraina abbiamo già dato. L'escalation militare ci preoccupa: ci trascinano in guerra. Mi au… - Loredan23086243 : RT @RobertoMerlino1: E mó la Schlein che fa ? Accontenta Crosetto (e Meloni) ? A che pro ? ?? Conte, Pd converga su nostra posizione, stop… - bebo_alberto : RT @RobertoMerlino1: E mó la Schlein che fa ? Accontenta Crosetto (e Meloni) ? A che pro ? ?? Conte, Pd converga su nostra posizione, stop… -