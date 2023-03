**Pd: Schlein sente Bonaccini, a odg capigruppo e segreteria** (2) (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari Pd, la questione capigruppo potrebbe sbloccarsi entro la settimana. Al momento la segretaria Schlein non ha ancora mai incontrato i gruppi di Camera e Senato. Per la segreteria invece i tempi potrebbero essere un po' più lunghi. Sebbene le due partite siano legate e portate avanti, si spiega, con lo spirito già manifestatosi all'assemblea Pd del 12 marzo. Quindi, per una gestione unitaria del partito. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari Pd, la questionepotrebbe sbloccarsi entro la settimana. Al momento la segretarianon ha ancora mai incontrato i gruppi di Camera e Senato. Per la segreteria invece i tempi potrebbero essere un po' più lunghi. Sebbene le due partite siano legate e portate avanti, si spiega, con lo spirito già manifestatosi all'assemblea Pd del 12 marzo. Quindi, per una gestione unitaria del partito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : La Schlein, Sala e il nuovo PD a trazione arcobaleno devono rassegnarsi: i bambini non sono una merce e nessuno ha… - ultimora_pol : Milano, in corso in piazza della Scala la manifestazione 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie', inde… - ilfoglio_it : Dal salario minimo all'abolizione del Jobs Act, Elly Schlein rinnega ciò che il Pd ha fatto al governo e assume la… - GobGil : RT @Qua_Agatha: Qualcuno dica ad Elly #Schlein, #Pd che in #Italia non sono solo le #famigliearcobaleno ad avere problemi Non esistono solo… - gattoluigi : RT @CremaschiG: Avete trovato qualche dichiarazione della sempre loquacissima #Schlein su quest’altro gravissimo passo di #Meloni verso il… -