Pay gap, le pari opportunità ancora lontane: il 41% delle aziende ancora non interviene (Di lunedì 20 marzo 2023) No, non ci siamo. Il 41% delle aziende italiane ancora non interviene contro il gender pay gap, malgrado i dati sulla disparità economica fra uomini e donne siano sempre più evidenti. Un esempio? L'indagine dell'Osservatorio JobPricing e LHH recruitment solution secondo la quale, come vi abbiamo già raccontato, "È l'11 febbraio il D-Day delle donne. Solo da questa data – spiega Riccarda Zezza, ceo e fondatrice di Lifeed e autrice del libro "Maternity as a master" – infatti le donne cominciano a guadagnare, sebbene lavorino dal primo giorno dell'anno. Un dato che mostra quanta strada deve ancora fare l'Italia. Il gap salariale (o gender pay gap) rispetto agli uomini si è ampliato nell'ultimo anno dello 0.9% e questa è una pessima ...

