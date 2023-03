Paventi | «Inter | andamento dopo coppe mai positivo! Ad aprile…»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Andrea, negli studi di Sky Sport 24, fornisce le ultime sull’all’indomani della sconfitta subita contro la Juventus. Il giornalista analizza il momento della squadra nerazzurra DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Andrea: «L’lenon è mai stato positivo. Due volteun match di coppa ha perso contro la Juventus. Una squadra che fa fatica a segnare, a fare gol su azione ci è riuscita solo 3 volte da febbraio. Dzeko non segna da tanto tempo, la squadra fa fatica a trovare il gol ed è un fattore da migliorare. Al rientro inizia un aprile tremendo, 9 partite una più importante dell’altra con i quarti contro il Benfica e la doppia-sfida in Coppa Italia contro la Juventus. Se l’fa un grande mese di aprile ...

Andrea Paventi, a Sky Sport, ha parlato così dell'Inter il giorno dopo la sconfitta subita contro la Juventus a San Siro