Paul Feig potrebbe tornare alla regia con The House Across The Lake | film prodotto per Netflix

sembra sarà il regista del film tratto dal romanzo The House Across The Lake , tratto dal romanzo scritto da Riley Sager. Il progetto è destinato a Netflix e nel team della produzione ci ...Oltre le due attrici, nel cast anche Karan Soni (Deadpool); il progetto è scritto da Julieanne Smolinski, Sharon Horgan e Merman Television di Clelia Mountford, Feigco Entertainment di, ...Nove: Corpi da reato , la commedia del 2013 diretta e prodotta dacon protagoniste Sandra Bullock e Melissa McCarthy ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Real Time :...

Paul Feig potrebbe tornare alla regia con The House Across The ... Movieplayer

Il romanzo The House Across The Lake diventerà un film realizzato per Netflix e alla regia potrebbe essere impegnato Paul Feig.