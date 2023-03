Pattinaggio artistico, Mondiali Saitama 2023: nove azzurri protagonisti in Giappone (Di lunedì 20 marzo 2023) Saranno nove gli atleti italiani impegnati in Giappone per i Mondiali di Saitama 2023 di Pattinaggio artistico. In palio quattro titoli, ma per la spedizione azzurra l’obiettivo primario è ritrovare un podio che manca da ben 9 anni. Nella danza, c’è grande fiducia in Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), reduci dal titolo nei Campionati europei di Espoo e determinati a riscattarsi dopo il quarto posto nell’ultima edizione. Gli avversari più accreditati per la vittoria sono i canadesi Gilles-Poirier e gli statunitensi Chock-Bates. Guai a sottovalutare inoltre i britannici Fear-Gibson. A rappresentare i colori azzurri ci saranno anche Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio). Nelle coppie di artistico, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Sarannogli atleti italiani impegnati inper ididi. In palio quattro titoli, ma per la spedizione azzurra l’obiettivo primario è ritrovare un podio che manca da ben 9 anni. Nella danza, c’è grande fiducia in Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), reduci dal titolo nei Campionati europei di Espoo e determinati a riscattarsi dopo il quarto posto nell’ultima edizione. Gli avversari più accreditati per la vittoria sono i canadesi Gilles-Poirier e gli statunitensi Chock-Bates. Guai a sottovalutare inoltre i britannici Fear-Gibson. A rappresentare i colorici saranno anche Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio). Nelle coppie di, ...

