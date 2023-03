Pattinaggio artistico, Mondiali 2023: i favoriti del singolo maschile. Shoma Uno è quello da battere, Malinin ci prova (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è solo un grande favorito nella gara individuale maschile, uno dei piatti forti dei Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio artistico in scena dal 22 al 26 marzo alla Super Arena di Saitama (Giappone). Tra le mura amiche infatti il pluri medagliato olimpico Shoma Uno tenterà di conquistare per la seconda volta consecutiva il metallo più pregiato in una prova che si preannuncia però ricca di inside e di colpi di scena. Uno è certamente il concorrente più esperto del lotto, dotato di una straordinaria caratura tecnica al servizio di un’ottima padronanza nelle componenti del programma. Al momento in campo internazionale risulta imbattuto, complice le vittorie a Skate Canada, all’NHK Trophy, alle Finali Grand Prix di Torino e ai Campionati Nazionali. Appare evidente ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è solo un grande favorito nella gara individuale, uno dei piatti forti dei Campionatidiin scena dal 22 al 26 marzo alla Super Arena di Saitama (Giappone). Tra le mura amiche infatti il pluri medagliato olimpicoUno tenterà di conquistare per la seconda volta consecutiva il metallo più pregiato in unache si preannuncia però ricca di inside e di colpi di scena. Uno è certamente il concorrente più esperto del lotto, dotato di una straordinaria caratura tecnica al servizio di un’ottima padronanza nelle componenti del programma. Al momento in campo internazionale risulta imbattuto, complice le vittorie a Skate Canada, all’NHK Trophy, alle Finali Grand Prix di Torino e ai Campionati Nazionali. Appare evidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisritalia : I raduni della nazionale sono il prologo di una stagione boom per il pattinaggio artistico ?? Record di iscritti per… - estebanfaqueriz : @Grande__Jack80 La giustizia è un diritto non un premio. Devi alzare la voce quando ti fottono, il VAR non è un giu… - OA_Sport : Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Saitama. Fari puntati su Guignard/Fabbri - - BeTheSunshine4 : Ora parte la mia polemica inutile del giorno Ma è normale che ci siano i mondiali di pattinaggio artistico, con div… - lacittanews : Si è concluso il Campionato Nazionale Acsi di pattinaggio artistico svolto a Riccione nella scorsa settimana, brill… -