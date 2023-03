Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Saitama. Fari puntati su Guignard/Fabbri (Di lunedì 20 marzo 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere. L’appuntamento più importante della stagione del Pattinaggio artistico è finalmente arrivato e sul ghiaccio della Super Arena di Saitama, in Giappone, assisteremo ai Mondiali 2023, tornati a disputarsi nella terra del Sol Levante dopo quattro anni. Un programma che prenderà il via mercoledì 22 marzo e terminerà sabato 25. In questa rassegna iridata la Nazionale italiana vorrà recitare un ruolo di primo livello, pronta a lanciare il guanto di sfida con grandi ambizioni. Sono nove gli atleti azzurri che proveranno a conquistare una medaglia, obiettivo che non viene centrato dal 2014, quando lo stesso impianto nipponico fu teatro della competizione mondiale. Si confida, a questo punto, anche nella coincidenza temporale. Nella danza Charlene Guignard e Marco ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere. L’appuntamento più importante della stagione delè finalmente arrivato e sul ghiaccio della Super Arena di, in Giappone, assisteremo ai2023, tornati a disputarsi nella terra del Sol Levante dopo quattro anni. Un programma che prenderà il via mercoledì 22 marzo e terminerà sabato 25. In questa rassegna iridata la Nazionale italiana vorrà recitare un ruolo di primo livello, pronta a lanciare il guanto di sfida con grandi ambizioni. Sono nove gli atleti azzurri che proveranno a conquistare una medaglia, obiettivo che non viene centrato dal 2014, quando lo stesso impianto nipponico fu teatro della competizione mondiale. Si confida, a questo punto, anche nella coincidenza temporale. Nella danza Charlenee Marco ...

