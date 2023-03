Partiti: sondaggio Ixè, Fdi al 28,6%, segue Pd al 20,1 e M5S al 16,2% (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - FdI primo partito al 28,6% sebbene con un calo, nell'ultimo mese, del 2,5%. Il Pd risale e tocca il 20,1%, segue il M5S con il 16,2%. E' quanto emerge da un sondaggio Ixè sulle intenzioni di voto. La Lega è all'8%, il Terzo Polo al 7%, Forza Italia al 6,2%, Sinistra Italiana-Verdi al 4,6%, Più Europa al 2%. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - FdI primo partito al 28,6% sebbene con un calo, nell'ultimo mese, del 2,5%. Il Pd risale e tocca il 20,1%,il M5S con il 16,2%. E' quanto emerge da unIxè sulle intenzioni di voto. La Lega è all'8%, il Terzo Polo al 7%, Forza Italia al 6,2%, Sinistra Italiana-Verdi al 4,6%, Più Europa al 2%.

