Parma | ragni e sporcizia | sequestrate 220 forme di formaggio destinate a diventare Parmigiano Reggiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nell’ambito del contrasto delle frodi dei prodotti tutelati di marchi Dop, i carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in un caseificio della provincia diche ha portato al sequestro e alla distruzione di 84diche sarebbero diventateDop. Circa 2.500 chili giudicati non idonei a proseguire la stagionatura per via delle crepe e delle alveolature che non sono previste dalle procedure di autocontrollo aziendale. In attesa di valutazione del personale del competente Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL disono state sottoposte a fermo altre 137, pari a circa 4100 chilogrammi. Il valore commerciale della merce “sottoposta ai due vincoli”, scrivono i militari, è ...