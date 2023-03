Parla la moglie di Mennea: “Pietro è nel cuore delle persone” (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - “Questi dieci anni sono volati, lui è entrato nel cuore delle persone e me ne accorgo quando mi dicono, ‘sono già dieci anni?'. Pietro andava nelle scuole ad incontrare i ragazzi, per lui le parole ‘impossibile' e ‘mai' non esistevano, bisogna sempre crederci”. Così, in un'intervista con l'AGI, Manuela Oliveri, moglie di Pietro Mennea, alla vigilia del decimo anniversario della morte del marito. Il 21 marzo del 2013 quando arrivò la notizia del decesso per tutti – solo pochissimi sapevano della sua malattia – fu uno shock. Mennea, ‘la Freccia del Sud', tutt'oggi primatista europeo dei 200 metri con il mitico 19”72 (dal 1979 al 1996 è stato anche record del mondo), è stato tra i più famosi sportivi italiani della storia. Tramandato tra ... Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - “Questi dieci anni sono volati, lui è entrato nele me ne accorgo quando mi dicono, ‘sono già dieci anni?'.andava nelle scuole ad incontrare i ragazzi, per lui le parole ‘impossibile' e ‘mai' non esistevano, bisogna sempre crederci”. Così, in un'intervista con l'AGI, Manuela Oliveri,di, alla vigilia del decimo anniversario della morte del marito. Il 21 marzo del 2013 quando arrivò la notizia del decesso per tutti – solo pochissimi sapevano della sua malattia – fu uno shock., ‘la Freccia del Sud', tutt'oggi primatista europeo dei 200 metri con il mitico 19”72 (dal 1979 al 1996 è stato anche record del mondo), è stato tra i più famosi sportivi italiani della storia. Tramandato tra ...

