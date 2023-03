Park Ji Sung | «Kim è straordinario È bello veder giocare il Napoli | ha talenti incredibili» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex stella del Manchester United e, soprattutto, del calcio coreano,Ji, ha rilasciato un’intervista Tmw a margine del TrasfertRoom Summit a Londra, parlando di Kim e del. L’ex fantasista dell’epoca d’oro dei Red Devils ha iniziato parlando della crescita deisudcoreani. «In Europa ci sono tanti giocatori di grande successo da più paesi. In molti in passato hanno scritto pagine importanti e lo stanno facendo anche adesso, poco importa la lega. Il livello è alto, lo dimostra quello che hanno fatto in Premier League».Jisu Kim: «, che talento. Ha fatto lo step giusto andando ain Turchia e si è mostrato pronto per fare un passo in avanti. Non è venuto direttamente in Italia ma step by step, così è ...