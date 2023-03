Parità che genera: l’importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall’entrata delle donne in Parlamento (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Italia si posiziona al 40° posto su 146 paesi, al di sotto della media europea, in termini di parità di genere nel campo della politica. Dopo le ultime elezioni nazionali, poi, la percentuale di donne in Parlamento si è abbassata al 31%, segnando il primo calo in 20 anni. È da queste premesse che prende il via “parità che genera. l’importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall’entrata delle donne in Parlamento”, l’evento organizzato ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) L’Italia si posiziona al 40° posto su 146 paesi, al di sottomedia europea, in termini didinel campo. Dopo le ultime elezioni nazionali, poi, la percentuale diinsi è abbassata al 31%, segnando il primo calo in 20. È da queste premesse che prende il via “chedie ina 75in”, l’evento organizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Due milioni di giovani laureati costretti ad andare all'estero in cerca di lavoro e di salari dignitosi. A parità d… - SteGabri : @luiperre @trash_italiano -> commenti, ce ne passa. (Tra l altro, altra cosa: molta gente di quella che evoca rispe… - NilusIV : RT @Gitro77: Due milioni di giovani laureati costretti ad andare all'estero in cerca di lavoro e di salari dignitosi. A parità di lavoro, p… - NeuroRevolution : RT @Gitro77: Due milioni di giovani laureati costretti ad andare all'estero in cerca di lavoro e di salari dignitosi. A parità di lavoro, p… - giobond63 : @DarioPuppo Credo che a parità di condizione Alcaraz dia più forte. Quindi quando la forma non è al top Sinner è si… -

Mercati asiatici negativi nonostante intervento banche centrali Il listino di Tokyo chiude la seduta sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima l'1,42%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità Shenzhen . Shanghai lima lo 0,48%. Pessimo il mercato di ... Eventi e scadenze: settimana del 20 marzo 2023 ...00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio 08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna 11:00 - Parità che ... In Piemonte un addetto su 5 è un lavoratore povero C'è poi un forte squilibrio in termini di stipendio a parità di ruolo e di esperienza professionale sia a livello regionale che a livello provinciale. Queste differenze, come evidenzia il "Geography ... Il listino di Tokyo chiude la seduta sotto la, con il Nikkei 225lima l'1,42%; sulla stessa linea, si posiziona sotto laShenzhen . Shanghai lima lo 0,48%. Pessimo il mercato di ......00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio 08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna 11:00 -...C'è poi un forte squilibrio in termini di stipendio adi ruolo e di esperienza professionale sia a livello regionalea livello provinciale. Queste differenze, come evidenzia il "Geography ... Parità di genere: a che punto siamo Io Donna