Pardo: «Inter, rabbia comprensibile ma mi aspettavo di più!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Pierluigi Pardo ha parlato così di tutto quanto successo nel corso di Inter-Juventus a "Tutti Convocati", in onda su Radio 24: la sua opinione sulla questione arbitrale e sulle dichiarazioni del post-partita di Simone Inzaghi (vedi articolo). Pierluigi Pardo ha parlato dell'Inter a "Tutti Convocati" in onda a Radio 24 dopo la sconfitta subita dalla Juventus: «Ieri dall'Inter mi aspettavo di più. Non mi ha sorpreso la Juventus che mi sembra in crescita. Ieri è scesa in campo con Soulé, con tutto il rispetto, con Angel Di Maria e Federico Chiesa in panchina. Voglio difendere Simone Inzaghi che spesso è colpito da troppe critiche, ma tutto il post-partita solo sull'episodio non va a suo favore. Capisco la rabbia, l'episodio al limite e la ...

