Paolo Condò: “È il migliore Napoli di sempre. Milan barca in balia della corrente” (Di lunedì 20 marzo 2023) Paolo Condò ha analizzato il campionato comandato dal Napoli di Spalletti che sta dando il massimo anche in Champions L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 marzo 2023)ha analizzato il campionato comandato daldi Spalletti che sta dando il massimo anche in Champions L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Condò: “Milan-Napoli in Champions? Gli azzurri avranno un vantaggio”: C… - Tutto_CalcioNew : Nel suo editoriale per la Repubblica, Paolo Condò ha sottolineato la supremazia del #Napoli: 'Ha stordito le rivali… - repubblica : Il miglior Napoli di sempre ha stordito tutte le rivali [di Paolo Condò] - sportli26181512 : Condò commenta il sorteggio Champions: 'Due sfide in sei giorni, il Napoli ha un vantaggio': Il noto giornalista Pa… -

paolo condò: la schiacciante superiorità della della squadra di spalletti ha prodotto... Estratto dell'articolo di Paolo Condò per 'la Repubblica' IL GOL DI OSIMHEN CONTRO IL TORINO Un anno di Napoli in un gol. Il dai e vai fra Di Lorenzo e Anguissa. Il lungo taglio diagonale del terzino per recare la palla a ... L'editoriale di Condò: "E ' il miglior Napoli di sempre e sta condizionando anche le rivali" Notizie Calcio Napoli - "Il miglior Napoli di sempre ha stordito tutte le rivali" , titola così Paolo Condò nell'editoriale di oggi per La Repubblica . Torino - Napoli 0 - 4, l'editoriale di Condò Il giornalista resta incantato dallo strapotere partenopeo e scrive così: "Ormai è chiaro che la ... Il giornalista vibonese Condò fa le carte alle italiane di Champions: 'Occasione Napoli' Il giornalista di origini vibonesi, Paolo Condò , parla di opportunità. Più unica che rara e il motivo è presto detto. "Visti i livelli in gioco", esordisce uno degli opinionisti di punta di Sky, "... Estratto dell'articolo diper 'la Repubblica' IL GOL DI OSIMHEN CONTRO IL TORINO Un anno di Napoli in un gol. Il dai e vai fra Di Lorenzo e Anguissa. Il lungo taglio diagonale del terzino per recare la palla a ...Notizie Calcio Napoli - "Il miglior Napoli di sempre ha stordito tutte le rivali" , titola cosìnell'editoriale di oggi per La Repubblica . Torino - Napoli 0 - 4, l'editoriale diIl giornalista resta incantato dallo strapotere partenopeo e scrive così: "Ormai è chiaro che la ...Il giornalista di origini vibonesi,, parla di opportunità. Più unica che rara e il motivo è presto detto. "Visti i livelli in gioco", esordisce uno degli opinionisti di punta di Sky, "...